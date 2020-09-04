Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,77 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7700 грн/долар, євро 32,8560 - 32,8796 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3697 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7500 27,7700 EUR/UAH 32,8560 32,8796 RUB/UAH 0,3691 0,3697

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 3 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 27,6800 - 27,7000 грн/долар, євро 32,7897 - 32,8106 грн/євро, російський рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна з-за коронавіруса.

протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень/долар.