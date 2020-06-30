Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 1 копійку
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,71 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,95 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 29,9194 - 29,9531 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3796 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,6900
|
26,7200
|
EUR/UAH
|
29,9194
|
29,9531
|
RUB/UAH
|
0,3787
|
0,3796
Зазначимо, торги по долару на міжбанку 26 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6950 - 26,7150 грн/долар, євро 29,9197 - 29,9421 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3840 грн/рубль
Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні.
Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.
Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.
Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком досягла 922,0 млн доларів.
Автор: Олександр Білоус