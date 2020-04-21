Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,12 гривень за долар, курс купівлі - 27,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 29,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 29,3682 - 29,4007 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1200 EUR/UAH 29,3682 29,4007 RUB/UAH 0,3552 0,3558

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,0900 грн/долар, євро 29,4602 - 29,4901 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3669 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,07 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 27,0774 гривень за 1 долар (-0,1248 грн). При цьому курс долара на 17 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.