Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2600 грн/долар, євро 31,1122 - 31,1453 грн/євро, російський рубль 0,3629 - 0,3635 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2300 28,2600 EUR/UAH 31,1122 31,1453 RUB/UAH 0,3629 0,3635

Нагадаємо, 26 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 30,9441 - 30,9770 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 28,1381 гривень за 1 долар (+0,1829 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить 27,9552 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.