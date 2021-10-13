Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 31,4227 - 31,4458 грн/євро, російський рубль 0,3666-0,3671 грн/рубль.
Нагадаємо, 12 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,4153 - 30,4383 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.