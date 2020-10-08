Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 8 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійок до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,34 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2950 - 28,3150 грн/долар, євро 33,3173 - 33,3409 грн/євро, російський рубль 0,3632 - 0,3636 грн/рубль.

Відзначимо, 7 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3050 - 28,3200 грн/долар, євро 33,2921 - 33,3156 грн/євро, російський рубль 0,3617 - 0,3622 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3240 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 28,3639 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після тривалого зростання.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% до 26,5 млрд доларів.