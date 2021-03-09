Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,02 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 5 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7550 - 27,7700 грн/долар, євро 33,0700 - 33,0851 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3733 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7800 - 27,8000 грн/долар, євро 32,9998 - 33,0208 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 9 березня встановлено на такому рівні: 27,7091 гривень за 1 долар (-0,0473 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 27,7564 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.