Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,82 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,76 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8050 - 27,8250 грн/долар, євро 33,7441 - 33,7684 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Нагадаємо, 15 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 33,6925 - 33,7168 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого встановлено на такому рівні: 27,9671 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 27,844 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.