Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,25 гривень, євро - біля рівня 34,45 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,27 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 36 копійок до 34,44 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2500 - 28,2700 грн/долар, євро 34,4282 - 34,4498 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

Відзначимо, 6 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,7832 - 34,8050 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3839 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 28,2847 гривень за 1 долар (-0,1181 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 28,4028 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання на початку року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.