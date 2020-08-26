Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Долар коливається біля рівня 27,40 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс купівлі до 27,38 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,39 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3800 - 27,4100 грн/долар, євро 32,3658 - 32,3986 грн/євро, російський рубль 0,3630 - 0,3637 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
27,3800
|
27,4100
|
EUR/UAH
|
32,3658
|
32,3986
|
RUB/UAH
|
0,3630
|
0,3637
Відзначимо, 25 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 32,3850 - 32,4087 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль
Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-25 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 129,50 млн доларів.
Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її майже в два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 223 млн доларів.