Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,02 гривень за долар, курс в покупці - 28,00 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 33,68 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 33,6588 - 33,6800 грн/євро, російський рубль 0,3645-0,3649 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня становить: 28,0087 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль і знову піднявся до рівня 28 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.