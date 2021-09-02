Міжбанк відкрився курсом долара вище 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,06 гривень за долар, курс в покупці до 27,04 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, торги по долару 1 вересня закрилися в діапазоні: долар 27,0250 - 27,0450 грн/долар, євро 32,0111 - 32,0348 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3705 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,0450 - 27,0650 грн/долар, євро 32,0348 - 32,0503 грн/євро, російський рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.