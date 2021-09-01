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Курс долара зріс до 27 гривень вперше з кінця липня

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Україна, Середа 01 вересня 2021 16:12
Курс долара зріс до 27 гривень вперше з кінця липня Фото: курс долара виріс на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 27,0029 гривень за 1 долар (+0,1101 грн). При цьому курс долара на 1 вересня становить 26,8928 гривень за 1 долар.

Курс долара зріс до 27 гривень вперше з кінця липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до 27 гривень вперше з кінця липня. Востаннє він знаходився вище цього рівня 26 липня - 27,048 гривень за долар.

Курс долара зріс до 27 гривень вперше з кінця липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,95 гривень за долар, курс в покупці до 26,93 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,82 гривень за євро.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.

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