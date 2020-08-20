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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Київ, Четвер 20 серпня 2020 10:42
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,61 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4700 - 27,4900 грн/долар, євро 32,5959 - 32,6196 грн/євро, російський рубль 0,3736 - 0,3742 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4700

27,4900

EUR/UAH

32,5959

32,6196

RUB/UAH

0,3736

0,3742

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Відзначимо, 19 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 32,7541 - 32,7899 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,31 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, очікування українців щодо курсу гривні до долара протягом найближчих трьох місяців істотно погіршилися. Індекс девальваційних очікувань, який розраховує компанія Info Sapiens, в липні зріс на 19,1 п. - до значення 161,8.

Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні рух курсу долара до гривні в бік зниження збережеться у зв'язку з податковими платежами та продажем виручки аграріями.

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