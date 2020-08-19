Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар росте другий день підряд після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку в продаж 19 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 17 копійок до 27,46 гривень за долар, курс купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 32,7541 - 32,7899 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4300 27,4600 EUR/UAH 32,7541 32,7899 RUB/UAH 0,3745 0,3750

Нагадаємо, 18 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2750 - 27,2950 грн/долар, євро 32,6127 - 32,6366 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 19 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 27,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 32,69 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,22 (27,13 - 18 серпня), продажу - 27,45 (27,38 - 18 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,17 (31,98 - 18 серпня), продажу - 32,69 (32,45 - 18 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 18 серпня), продажу 3,82 (3,81 - 18 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,31 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 27,3160 гривень за 1 долар (+0,0863 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 27,2297 гривень за 1 долар.