НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,31 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 27,3160 гривень за 1 долар (+0,0863 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 27,2297 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,58 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 серпня довідковий курс на рівні 27,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 серпня (27,22 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 19 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 27,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 32,69 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,22 (27,13 - 18 серпня), продажу - 27,45 (27,38 - 18 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,17 (31,98 - 18 серпня), продажу - 32,69 (32,45 - 18 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 18 серпня), продажу 3,82 (3,81 - 18 серпня) грн за 10 рублів.