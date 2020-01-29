Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 24,80 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 15 копійок до 27,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8000 - 24,8300 грн/долар, євро 27,2974 - 27,3278 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3981 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8000 24,8300 EUR/UAH 27,2974 27,3278 RUB/UAH 0,3924 0,3981

Нагадаємо, 28 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7700 грн/долар, євро 27,2238 - 27,2544 грн/євро, російський рубль 0,3952 - 0,3961 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,72 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 24,7204 гривень за 1 долар (+0,1220 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить 24,5984 гривень за 1 долар.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.