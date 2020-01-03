Міжбанк в 2020 році відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 11:30 3 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 26,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,6800 - 23,7200 грн/долар, євро 26,4174 - 26,4596 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,6800 23,7200 EUR/UAH 26,4174 26,4596 RUB/UAH 0,3817 0,3825

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7900 грн/долар, євро 26,4914 - 26,5472 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 23,6862 гривень за 1 долар (+0,3933 гривень).

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, в перші дні після Нового року дні валютний ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.