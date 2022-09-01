Мейвезер провів битву поглядів із бійцем MMA: відео дивної поведінки охоронця боксера
Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер і японський боєць Мікуру Асакура провели головний передматчевий захід за три тижні до виставкового бою у Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Бенсона.
45-річний непереможний боксер повернеться в ринг 25 вересня. Бій американця проти представника MMA відбудеться в японській Сайтамі.
Мейвезер і Асакура провели битву поглядів. Під час процедури "відзначився" один і тілоохоронців непереможного боксера. Він брутально відштовхнув японського бійця, коли захід затягнувся. Відео інциденту стало вірусним у мережі.
На профі-рингу Флойд Мейвезер провів 50 поєдинків, 27 із яких завершив нокаутом. Американець переміг низку відомих боксерів на кшталт Артуро Гатті, Оскара Де Ла Хойї, Ріккі Хаттона, Менні Пак'яо та інших. Він став "двигуном" популярності середньої вагової категорії в боксі.
Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Влітку сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.
Floyd Mayweather's bodyguard intervenes in the face-off for his upcoming exhibition fight vs Mikuru Asakura on Sept 25th…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 31, 2022
[ @RIZIN_PR] pic.twitter.com/855ktFvmZ7
До слова, Всесвітня боксерська організація зробила переможця бою Джойс – Паркер обов'язким претендентом на бій із Усиком.
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