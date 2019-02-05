Мей та Юнкер обговорять в четвер Brexit

Фото: Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер (flickr.com)

Сьогодні Мей відвідала Північну Ірландію

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у четвер, 7 лютого, у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкер з метою пошуку виходу із глухого кута у питанні угоди про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mirror.

У Єврокомісії відзначили, що Юнкер прийматиме Мей через день після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, який прямує до бельгійської столиці, щоб обговорити підготовку до Brexit без угоди.

Зазначається, що сьогодні Мей зібрала свій кабінет та відвідала Північну Ірландію, прагнучи заручитися підтримкою щодо перегляду частини угоди про Brexit.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до обговорення умов угоди з Brexit.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель не підтримує ініціативи перегляду угоди з Brexit. "Перегляд угоди між Брюсселем і Лондоном не значиться на порядку денному", - сказала Меркель на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.