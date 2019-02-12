Мей виступає проти членства Британії у Митному союзі з ЄС після Brexit

Зазначимо, лейбористи вимагають Митного союзу з ЄС після виходу Британії з Євросоюзу

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй исключает возможность членства страны в Таможенном союзе ЕС после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на eureporter.

Следует отметить, что на прошлой неделе лидер лейбористов Джереми Корбин озвучил условия, при которых он поручит своей партии поддержать соглашение о Brexit в парламенте. При этом главным требованием является введение "постоянного и всеобъемлющего" Таможенного союза с ЕС для всего Соединенного королевства.

"Тереза ​​Мэй отвергла идею участия в таможенном союзе ЕС, ломая надежды некоторых политиков, что она может изменить свою политику в отношении Brexit, чтобы завоевать поддержку оппозиционной партии лейбористов", - пишет издание.

Напомним, Мэй выступит во вторник с заявлением, чтобы проинформировать о переговорах с ЕС по Brexit.

Как писало РБК-Украина ранее, представители оппозиционной Лейбористской партии требуют от премьер-министра Терезы Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) до конца февраля.

Добавим, главный дипломат ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий соглашения по Brexit.