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Мей збирається відкласти друге голосування за угоду по Brexit, -Telegraph

Новини » Політика    07.02.2019 - 05:18
Мей збирається відкласти друге голосування за угоду по Brexit, -Telegraph
Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Тереза Мей не встигне обговорити зміни в операції з партнерами з Євросоюзу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей збирається відкласти голосування в парламенті за операцію Brexit (виходу Великобританії з Євросоюзу). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Як повідомляється, представник більшості в Палаті громад Джуліан Сміт розповів Мей, що голосування не можна проводити на наступному тижні.

Причиною стало те, що Тереза Мей не встигне обговорити зміни в операції з партнерами з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у четвер, 7 лютого, в Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

Так, Юнкер прийме Мей через день після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, який направляється до бельгійської столиці, щоб обговорити підготовку до Brexit без угоди.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.

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