Мей наступного тижня має намір повернутися до Брюсселя на переговори щодо Brexit

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей написала лист парламентаріям від правлячої Консервативної партії

Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала на следующей неделе вернуться в Брюссель для того, чтобы продолжить диалог с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по условиям Brexit. Об этом Мэй в письме известила 317 парламентариев от правящей Консервативной партии, передает РБК-Украина со ссылкой на Тhe Guardian.

В письме она сообщила, что несмотря на то, что депутаты Палаты общин и выступили в 14 февраля против подхода правительства в деле реализации Brexit, что "вызывает разочарование", Мэй все равно пообещала, что будет добиваться от властей Европейского союза внесения изменений в режим поддержки пребывания Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Также она сообщила, что в ближайшие дни обсудит проблематику Brexit в телефонных разговорах со всеми без исключения лидерами стран Евросоюза.

При этом дата предстоящей встречи с Юнкером в письме не упомянута.

Кроме того, Мэй призвала однопартийцев объединиться вокруг необходимости осуществить Brexit, до реализации которого остается лишь 41 день.

Напомним, члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, призывающее правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93.

Кроме того, члены парламента отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.