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Мей прокоментувала ухвалені парламентом поправки до угоди про Brexit

Новини » Політика    30.01.2019 - 02:14
Мей прокоментувала ухвалені парламентом поправки до угоди про Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр впевнена, що шанси досягти угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС великі

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що голосування парламенту щодо поправок до угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) показало, що шанси досягти угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС великі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей надихнуло ухвалення поправки проти виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем.

"Тепер зрозуміло, що є шлях, який приведе нас до значної більшості в Палаті громад для того, щоб покинути Євросоюз з угодою", - сказала прем'єр.

Мей додала, що має намір вимагати поступок від Євросоюзу, скористається мандатом і буде домагатися юридично зобов'язуючих змін угоди про вихід.

Нагадаємо, у вівторок, 29 січня, британський парламент ухвалив дві поправки до проекту угоди про вихід країни з Євросоюзу, одна з яких забороняє вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди.

Також була проголосована поправка, яка прибирає з проекту поняття "бекстоп", яке означає, що в разі недосягнення угоди Британія залишається частиною єдиного митного простору ЄС.

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