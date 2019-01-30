Мей прокоментувала ухвалені парламентом поправки до угоди про Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр впевнена, що шанси досягти угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС великі

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що голосування парламенту щодо поправок до угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) показало, що шанси досягти угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС великі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей надихнуло ухвалення поправки проти виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем.

"Тепер зрозуміло, що є шлях, який приведе нас до значної більшості в Палаті громад для того, щоб покинути Євросоюз з угодою", - сказала прем'єр.

Мей додала, що має намір вимагати поступок від Євросоюзу, скористається мандатом і буде домагатися юридично зобов'язуючих змін угоди про вихід.

Нагадаємо, у вівторок, 29 січня, британський парламент ухвалив дві поправки до проекту угоди про вихід країни з Євросоюзу, одна з яких забороняє вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди.

Також була проголосована поправка, яка прибирає з проекту поняття "бекстоп", яке означає, що в разі недосягнення угоди Британія залишається частиною єдиного митного простору ЄС.