У Мей побоюються провалу нового голосування по Brexit

У кабінеті міністрів готують плани по третьому голосуванню

В кабинете министров Терезы Мэй опасаются провала нового голосования по выходу Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что в кабинете министров готовят планы по третьему голосованию по Brexit. В свою очередь Мэй готовится выступить с просьбой к членам парламента о том, чтобы они поддержали сделку.

Один из источников газеты заявил, что сделка "наверняка" провалится в парламенте. Как известно, на прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали сделку.

Советники Мэй полагают, что у Мэй будут все шансы на победу в третьем голосовании. В то же время, отмечает газета, некоторые члены кабинета Мэй полагают, что премьер проиграет голосование с перевесом в 100 голосов.

Напомним, в Европейском союзе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась с соглашением Brexit.

Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.