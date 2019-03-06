У ЄС заявили, що у них немає рішення по виходу з глухого кута щодо Brexit

Ілюстративне фото (Max Pixel)

Відзначимо, Шотландія і Уельс виступили проти угоди про Brexit

У Європейському союзі заявили, що у них немає рішення для виходу з тупикової ситуації, яка склалася з угодою Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що парламент Шотландії і національні збори Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди про Brexit, узгодженої урядом Великобританії.

"ЄС каже "немає рішення" на даний момент, щоб вийти з глухого кута з Brexit", - зазначає агентство.

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