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Франція пригрозила накласти вето на рішення щодо відстрочення Brexit

Новини » Політика    21.03.2019 - 00:58
Франція пригрозила накласти вето на рішення щодо відстрочення Brexit
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (flickr.com/francediplomatie)

Париж віддасть перевагу Brexit без укладення угоди, якщо не отримає "достатніх гарантій" надійності стратегії Мей

Франція готова накласти вето на рішення про відстрочення виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), якщо британський прем'єр Тереза Мей на саміті ЄС, що відкривається 21 березня, не надасть "достатніх гарантій" надійності своєї стратегії. Про це заявив міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Ле Дріан підкреслив, що його країна віддасть перевагу Brexit без укладення угоди Лондона і Брюсселя, якщо не отримає реальних гарантій.

Раніше Велика Британія надіслала ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі співтовариства до 30 червня.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС отримав запит Великої Британії про перенесення Brexit, спочатку запланованого на 29 березня

Своєю чергою, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Велика Британія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія виступає або за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгостроковий перенесення цієї процедури.

Ірландія підтримує перенесення дати Brexit ЄС виступає проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня, - Reuters
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