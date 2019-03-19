Мей проситиме ЄС відтермінувати Brexіt до 30 червня, - BBC

Відстрочка потрібна Британії для схвалення необхідного законодавства для виходу з Євросоюзу

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей проситиме ЄС перенести дату виходу країни з блоку (Brexit) з 29 березня на 30 червня. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в британському уряді.

На думку Мей, відстрочка потрібна Британії для схвалення необхідного законодавства для виходу з Євросоюзу.

"Тереза Мей напише листа ЄС з проханням відтермінувати Brexit до 30 червня з можливістю подальшого пролонгування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада країн Європейського союзу затвердила екстрені заходи на випадок виходу Британії з ЄС без угоди за так званим "жорстким сценарієм". Тимчасові заходи прийняті для обмеження серйозного збитку в певних секторах.

Відзначимо, що Британія має покинути Євросоюз 29 березня, однак минулого тижня парламент прийняв резолюцію, за якою Brexit може бути перенесено на 30 червня, якщо до 20 березня палата громад затвердить текст пропонованої Мей угоди про вихід з ЄС.