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Рада ЄС затвердила екстрені заходи на випадок Brexit без угоди

Новини » Політика    19.03.2019 - 12:40
Рада ЄС затвердила екстрені заходи на випадок Brexit без угоди
Фото: ЄС приготувався до жорсткого Brexit (pixabay.com)

На випадок жорсткого Brexit погодили заходи у сфері рибальства, транспорту та Erasmus+

Рада країн Європейського союзу затвердила екстрені заходи на випадок виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди за так званим "жорстким сценарієм". Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що Рада ЄС прийняла серію законодавчих актів для підготовки до можливого Brexit без ратифікованої угоди про умови цього процесу. Тимчасові заходи прийняті для обмеження серйозного збитку в певних секторах. Також повідомляється, що ці акти обмежені по сфері застосування і не замінять собою всіх вигод повного членства Британії в ЄС. Вжиті заходи стосуються рибальства, транспорту, програми Erasmus+.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей погрожує відмовитися від спроб домогтися виходу Британії з ЄС.

Зазначимо, Лондон має покинути Євросоюз 29 березня, однак минулого тижня парламент прийняв резолюцію, за якою Brexit може бути перенесено на 30 червня, якщо до 20 березня палата громад затвердить текст пропонованої Мей угоди про вихід з ЄС.

 

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