Мей: Brexit може не відбутися, якщо угоду знову відхилять

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей представила компромісні зміни в угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Мей, зміни в угоді зобов'язують британський уряд шукати альтернативні рішення замість "запасного механізму" для Північної Ірландії до 2020 року. Вона додала, що цей механізм ніколи не буде застосовуватися.

Також, зміни стосуються забезпечення британських робітників такими ж правами як у робітників країн Європейського союзу та створення нового екологічного бюро для забезпечення захисту екології.

Британський прем'єр наголосила, що у червні парламент матиме останню можливість для ухвалення угоди про Brexit. В разі чергового відхилення законопроекту, на думку Мей, Brexit може не відбутися взагалі.

"Найбільша проблема в Британії сьогодні - це її політика, ця угода може це виправити", - додала вона.

Нагадаємо, уряд Британії під час засідання 21 травня погодився з планом прем'єр-міністра щодо угоди про Brexit, включаючи компроміси, покликані залучити підтримку членів парламенту від опозиційної Лейбористської партії.

Раніше, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.