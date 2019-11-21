Мецгер: "Укргазбанк" за допомогою IFC наростив еко-портфель МСБ до більш, ніж 70%

Фото: Євген Мецгер (прес-служба "Укргазбанку")

Укргазбанк успішно нарощує обсяги кредитування

Державний "Укргазбанк" успішно нарощує обсяги кредитування і обслуговування екологічно і енергоефективно орієнтованого малого та середнього бізнесу, збільшивши цей показник вже до більш ніж 70% у структурі портфеля МСБ-клієнтів банку. Про це заявив заступник голови правління "Укргазбанку" Євген Мецгер, коментуючи інформацію про можливе входження в капітал банку Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

"Укргазбанк і Міжнародна фінансова корпорація ще в квітні 2018 року підписали договір про реалізацію спільного проекту "Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ". З тих пір ми успішно рухаємося в рамках цього проекту. Скажу навіть більше – у проекті фактично ми відкрили роботу з мікробізнесом, створивши офіс віддаленого обслуговування таких клієнтів, а також прості і вигідні продукти, у тому числі для еко-підприємництва.

Це було наступним логічним кроком після вибору банком стратегії розвитку "green-banking" - пріоритетного фінансування проектів, націлених на енергоефективність та мінімізацію збитків для навколишнього середовища. Для цього ми створили широкий асортимент екопродуктів для клієнтів МСБ, який відразу ж знайшов свого споживача. І зараз обсяги реалізації таких проектів у структурі портфеля банку вже перевищили 70%. У грошовому вираженні це близько 4 млрд грн", – зазначив Мецгер.

Крім того, в рамках спільного з проекту IFC "Укргазбанк" активно працює над механізмом стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, в тому числі через розроблення механізму компенсації його витрат на енергоефективність.

"Ми вже напрацювали низку проектів, які найближчим часом будемо презентувати. Безперечно, держава має підтримувати бізнес, особливо на початковому етапі його розвитку. Найголовніше – при ставці кредитування, наприклад, 10%, рентабельність бізнесу буде достатньою для модернізації, в тому числі і енергоефективної", - впевнений Мецгер.

За словами Мецгера, системно працювати з малим і середнім бізнесом "Укргазбанк" почав лише в 2015 році. Тоді була розроблена стратегія до 2020 року, яка включала підготовку лояльних програм, нарощування клієнтської бази та кредитного портфеля.

При цьому всі плани були перевиконані ще в 2017-му, коли кредитний портфель банку збільшився відразу на 50%. А до поточного моменту кредитний портфель клієнтів МСБ в "Укргазбанку" зріс майже в 17 разів з 2015 р. і станом на 01.11.2019 склав 5,3 млрд грн. Клієнтська база за вказаний період зросла в 2,5 рази – до 62 тис. клієнтів МСБ станом на 01.11.2019.