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Укргазбанк нарощує прибуток до рекордних значень

Новини » Прес-релізи     15.11.2019 - 11:43
Укргазбанк нарощує прибуток до рекордних значень

За 10 місяців держбанк заробив 576,3 млн грн чистого прибутку. Раніше Укргазбанк відзвітував про прибуток у розмірі 347 млн ​​грн за 3 квартали 2019 року. Як повідомили в банку, до кінця 2019 року його менеджмент планує перевищити позитивний фінансовий результат попереднього року.

Перший заступник голови правління Олександр Дубровін пояснює збільшення прибутку держбанку відсутністю передумов для великого дофорвірованія резервів. "На сьогодні у нас відсутні передумови для великого доформування резервів, що тепер і дозволяє нам за рахунок своєї операційної діяльності збільшувати прибуток. Ми чітко дотримуємося своєї стратегії, з року в рік нарощуємо позитивний фінансовий результат Укргазбанку, і, відповідно, цей рік не стане винятком - ми плануємо перевищити прибуток попереднього року", - зазначив Олександр Дубровін.

За даними НБУ за 3 квартали 2019 року Укргазбанк показав найкращий результат в нарощуванні активів (+22,15 млрд грн, або + 27%) та в динаміці зростання депозитного портфеля (+25,4 млрд грн, або + 39%). Інформація опублікована на сайті Finbalance.

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