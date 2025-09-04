"Люди часами сидят на полу": киевляне просят открывать вагоны метро ночью

На сайте Киеврады зарегистрировали петицию с предложением оставлять на станциях метро часть вагонов с открытыми дверями в ночное время во время воздушных тревог.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Киевсовета.
Автор петиции №13734, Олег Качмар, отмечает, что сейчас люди, которые спускаются в укрытие ночью, вынуждены часами сидеть на полу, лестнице или в вестибюлях. По его словам, открытая часть поездов могла бы стать более удобным и теплым местом ожидания.
"Это улучшит психологические и санитарные условия пребывания людей во время долгих тревог и создаст дополнительные места для размещения большего количества киевлян в безопасности", - говорится в петиции.
Петицию зарегистрировали 1 сентября, уже сейчас документ собрал 764 подписи из необходимых 6 тысяч. До завершения сбора голосов осталось 56 дней.
Также отмечается, что изменения не потребуют значительных капиталовложений.
Подземные станции метро используются как укрытие во время воздушных тревог. Они способны защитить до 100 тысяч человек одновременно. В то же время движение через наземные участки во время российских атак останавливают до объявления отбоя.
В укрытие разрешено приходить с домашними животными.
Ранее мы рассказывали, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на пути.
Читайте также о том, что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве и почему одно из проектных решений является нестандартным и применяется впервые в Украине.