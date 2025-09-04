RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Люди часами сидят на полу": киевляне просят открывать вагоны метро ночью

Киевляне зарегистрировали петицию по поводу работы метро во время тревог (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

На сайте Киеврады зарегистрировали петицию с предложением оставлять на станциях метро часть вагонов с открытыми дверями в ночное время во время воздушных тревог.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Киевсовета.

Детали петиции

Автор петиции №13734, Олег Качмар, отмечает, что сейчас люди, которые спускаются в укрытие ночью, вынуждены часами сидеть на полу, лестнице или в вестибюлях. По его словам, открытая часть поездов могла бы стать более удобным и теплым местом ожидания.

"Это улучшит психологические и санитарные условия пребывания людей во время долгих тревог и создаст дополнительные места для размещения большего количества киевлян в безопасности", - говорится в петиции.

Петицию зарегистрировали 1 сентября, уже сейчас документ собрал 764 подписи из необходимых 6 тысяч. До завершения сбора голосов осталось 56 дней.

Также отмечается, что изменения не потребуют значительных капиталовложений.

Петиция должна насобирать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Киевсовет (скриншот)

Метро как укрытие

Подземные станции метро используются как укрытие во время воздушных тревог. Они способны защитить до 100 тысяч человек одновременно. В то же время движение через наземные участки во время российских атак останавливают до объявления отбоя.

В укрытие разрешено приходить с домашними животными.

Ранее мы рассказывали, как пассажирам вести себя в метро и что делать при падении на пути.

Читайте также о том, что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве и почему одно из проектных решений является нестандартным и применяется впервые в Украине.

КиевМетроВоздушная тревога