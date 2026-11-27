Метро стало не только транспортом

В мероприятии приняли участие глава Сеймаса Литовской Республики Юозас Олекас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литве Ольга Никитченко, министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, а также представители транспортной отрасли, ученые и эксперты.

Игорь Терехов подчеркнул, что опыт полномасштабной войны показал критическую важность заблаговременного планирования безопасности при строительстве городской инфраструктуры.

По его словам, метро строили, чтобы перевозить людей, но оказалось, что оно может спасать жизнь людей.

"Поэтому, проектируя современную городскую инфраструктуру, важно сразу думать не только о комфорте, но и безопасности. Предусматривать резервное питание, вентиляцию, связь, возможность разместить людей во время чрезвычайных ситуаций. Все это значительно проще закладывать во время строительства, чем тогда, когда опасность уже пришла", - подчеркнул Игорь Терехов.

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Он напомнил, что 24 февраля 2022 года, когда российские войска пытались захватить Харьков, метрополитен превратился в масштабное укрытие - на его станциях нашли защиту до 160 тысяч горожан, а для многих семей подземка стала временным домом на несколько месяцев.

В мае 2022 года движение поездов возобновили, и с тех пор метрополитен одновременно перевозит пассажиров и выполняет функцию укрытия во время обстрелов.

Метрошколы стали новой реальностью

Отдельным вызовом стало обучение детей в условиях постоянной опасности. В сентябре 2023 года в Харькове заработала метрошкола, а затем город построил первую в Украине полноценную подземную школу.

Сегодня в Харькове функционируют 24 защищенных образовательных локации, среди которых 10 подземных школ. В то же время мэр поделился мечтой о возвращении к мирной жизни.

"Я очень хочу, чтобы настал день, когда харьковские дети выйдут из подземных классов и вернутся в обычную школу. Когда наше метро снова станет просто метро - местом, куда люди спускаются, чтобы поехать на работу, встретиться с друзьями или вернуться домой, а не для того, чтобы спасать свою жизнь и жизнь своих детей", - сказал мэр Харькова.

Главное - сохранить жизнь людей

Говоря о будущем украинских городов, он подчеркнул, что стране нужен справедливый и продолжительный мир с надежными гарантиями безопасности.

"Мы можем восстанавливать разрушенные дома, восстанавливать дороги. Но самое важное - сохранить людей. Потому что без жизни человека любое восстановление теряет смысл", - добавил глава города.

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Терехов также поблагодарил Литву за поддержку инициатив безопасности. При содействии литовского правительства в Харькове уже обустроено четыре современных школьных укрытия, кроме того, Литва помогает строить подземные школы для украинских детей.

"За каждым таким проектом стоят сотни детей, которые снова могут учиться вместе со своими друзьями. Для их семей это гораздо больше, чем помощь. Спасибо литовскому народу, президенту, Сеймасу и правительству Литвы за поддержку Украины. Мы чувствуем ее каждый день", - отметил городской голова.

Он также выразил готовность и дальше делиться опытом и углублять сотрудничество между украинскими и литовскими громадами.