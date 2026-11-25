На фоне усиления российских обстрелов и роста угроз для гражданского населения Харьковский стандарт безопасности будут расширять на другие громады Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ).

Харьков наработал свой стандарт безопасности

Соответствующий проект АПГГ и Харьковский городской совет реализуют при поддержке Программы малых грантов ГЭФ в Украине, реализуемой ПРООН, через ОО "Я врятований".

Первыми опыт Харькова начали изучать в Сумах и Ровно - представители этих городов сейчас знакомятся с работой ситуационного центра, диспетчерской службы и системой координации экстренных и коммунальных служб.

Городской голова Харькова и глава АПГГ Игорь Терехов отмечает, что главная цель такого обмена опытом - помочь громадам быстрее реагировать на угрозы и спасать людей.

"Тот опыт, который, к сожалению, наработанный нами ценой жизни людей, важен, чтобы мы делились им и передавали другим городам и громадам. Мы готовы вместе с вами нарабатывать алгоритмы действий для каждого города. Понимаем, что ситуация в Сумах одна, в Ровно - другая. Где-то вы возьмете наши решения, где-то поймете, что нужно сделать по-другому. Но главное, чтоб стратегия была одна - оперативно реагировать, как можно быстрее добираться до места попадания и спасать людей. Все соответствующие службы должны работать как единый механизм", - отметил мэр Харькова.

Городской голова Харькова Игорь Терехов (фото: frontlineua.org)

По его словам, Харьков создавал ситуационный центр исходя из актуальных вызовов войны. Одной из первых задач было сокращение продолжительности воздушных тревог, которые парализовали работу города.

Совместная работа с военными и соответствующими службами помогла уже в первый месяц снизить продолжительность воздушных тревог на 40%. Это позволило улучшить работу бизнеса, ведомств, учреждений, а также повлияло на своевременность реагирования людей на реальные угрозы.

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Быстрое реагирование после ударов

Еще одной задачей стало ускорение реагирования после вражеских ударов. Если раньше только на определение места попадания могло уйти около пяти минут, то скоординированная работа ситуационного центра позволяет установить его примерно за 30 секунд. После этого на место оперативно выезжают спасатели, коммунальные службы и медики.

"Очень важно не только быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию, но и предупреждать об угрозе повторного удара. Мы имели случаи, когда после обстрела на месте уже работали коммунальные службы, но появлялась новая угроза. Благодаря информации, которую получаем, можем предупредить людей, остановить работы, обезопасить жителей и тех, кто ликвидирует последствия удара. Это также вопрос сохранения жизней людей", - подчеркнул Терехов.

Опыт масштабируют на другие города Украины

Заместитель сумского городского головы Леонид Николаенко поблагодарил за возможность изучить этот опыт, ведь Сумы также постоянно находятся под обстрелами, поэтому город заинтересован в создании собственного ситуационного центра.

"Мы приехали, чтобы получить очень важный опыт для создания ситуационного центра в Сумах. Увидели, насколько профессионально это организовано в Харькове. В то же время у нас тоже есть собственные наработки и мы готовы делиться ими. Прифронтовые громады должны объединяться и работать в одном направлении, ведь главная цель - безопасность людей", - отметил он.

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Заместитель Ровенского городского головы Артем Ганущак подчеркнул, что опыт Харькова важен не только для прифронтовых территорий, ведь сегодня ни один украинский город не может считать себя защищенным от российских атак.

"Сейчас на территории Украины нет ни одного безопасного города. Каждая громада может столкнуться с российским ударом - ракетами или "шахедами". Нужно уметь реагировать и понимать ситуацию, поэтому мы и перенимаем этот опыт. В Ровно мы уже имеем определенные наработки и находимся на завершающем этапе создания собственного кризисного центра. Этот визит поможет сделать его еще лучшим", - рассказал Ганущак.

Во время визита в Харьков представители других городов также изучали работу диспетчерской службы "1562", систему гражданской защиты, опыт противодействия FPV-дронам, посетили метрошколу, подземную школу, мобильные укрытия и другие объекты, созданные для защиты людей.

Безопасный опыт Харькова учат в других городах (фото: frontlineua.org)

Обмен опытом - важен

Расширение Харьковского стандарта безопасности - одно из направлений работы АПГГ, направленное на усиление способности украинских громад противостоять военным угрозам.

Ассоциация способствует обмену практическими решениями, чтобы опыт городов, которые ежедневно работают в условиях войны, помогал другим громадам более эффективно организовывать безопасность и защищать людей.

В частности, Харьковский стандарт безопасности был презентован во время заседания Совета коалиции с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Ключевые решения уже применяются в Запорожье - после изучения опыта Харькова город ввел практику работы Ситуационного центра, сотрудники которого совершили более 1600 выездов.