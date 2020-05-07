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В метро Парижа пасажирів без масок будуть виявляти за допомогою камер

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 15:09
В метро Парижа пасажирів без масок будуть виявляти за допомогою камер
Ілюстративне фото (flickr)

Експеримент по з'ясуванню пропорцій пасажирів, що пересуваються в масках, триватиме протягом трьох місяців

Паризькі транспортні служби розпочали експеримент з виявлення пасажирів метрополітену, не носять маски, які є обов'язковими в рамках боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє видання Paris Match.

Повідомляється, що експеримент по з'ясуванню пропорцій пасажирів, що пересуваються в масках, триватиме протягом трьох місяців.

"В цю середу, коли носіння масок (в транспорті - ред.) ще не обов'язково, 70% пасажирів метро на станції Châtelet-Les Halles використовували їх... Паризька компанія громадського транспорту (RATP) спільно з Île-de-France Mobilités запустили тримісячний експеримент з тим, щоб з'ясувати пропорцію пасажирів, що пересуваються в масках", - йдеться в повідомленні.

Зараз контроль здійснюють шість підключених до комп'ютерів камер, з часом їх буде 12. Точність при визначенні наявності або відсутності маски становитиме 99,5%.

Нагадаємо, сенат Франції в першому читанні проголосувала за проект закону про продовження до 10 липня надзвичайного стану. Таке рішення підтримали 240 депутатів.

Крім того, французький Сенат відхилив урядовий план виходу з карантину. Раніше планувалося, що у Франції з 11 травня почнуть пом'якшення карантинних заходів. В країні хотіли послабити обмеження на пересування людей, а також відкрити дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.

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