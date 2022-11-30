В Киеве в метро можно подзарядить телефон: список станций с USB-зарядками
На 19 станциях Киевского метрополитена оборудовали точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Точки с USB-зарядками уже доступны на платформах станций:
Красной линии:
- "Академгородок"
- "Житомирская"
- "Нивки"
- "Берестейский"
Синей линии:
- "Теремки"
- "Ипподром"
- "Выставочный центр"
- "Васильковская"
- "Голосеевская"
- "Демеевская"
- "Тараса Шевченко"
- "Почайна"
- "Минская"
- "Героев Днепра"
Зеленой линии:
- "Бориспольская"
- "Харьковская"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Выдубичи"
При этом сообщается, что сеть точек для подзарядки телефонов на станциях будет расширяться. Данные о новых локациях будет публиковать метрополитен.
Напомним, в Украине начали открывать "Пункты несокрушимости ", в которых должно быть тепло, электроэнергия и стабильная связь.
Отметим, что на обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.
Кроме того, власти работают над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить Starlink.
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