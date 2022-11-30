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В Киеве в метро можно подзарядить телефон: список станций с USB-зарядками

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Среда 30 ноября 2022 14:31
В Киеве в метро можно подзарядить телефон: список станций с USB-зарядками Фото: в Киеве в метро можно подзарядить телефон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На 19 станциях Киевского метрополитена оборудовали точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Точки с USB-зарядками уже доступны на платформах станций:

Красной линии:

  • "Академгородок"
  • "Житомирская"
  • "Нивки"
  • "Берестейский"

Синей линии:

  • "Теремки"
  • "Ипподром"
  • "Выставочный центр"
  • "Васильковская"
  • "Голосеевская"
  • "Демеевская"
  • "Тараса Шевченко"
  • "Почайна"
  • "Минская"
  • "Героев Днепра"

Зеленой линии:

  • "Бориспольская"
  • "Харьковская"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Выдубичи"

При этом сообщается, что сеть точек для подзарядки телефонов на станциях будет расширяться. Данные о новых локациях будет публиковать метрополитен.

Напомним, в Украине начали открывать "Пункты несокрушимости ", в которых должно быть тепло, электроэнергия и стабильная связь.

Отметим, что на обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.

Кроме того, власти работают над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить Starlink.

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