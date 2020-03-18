Метро в Києві закрили: як пересуватись містом

"Київпастранс" опублікував маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро, яке закрили через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Червона гілка метрополітену

Станція метро "Академмістечко" - станція метро "Лісова"

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50

Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутне таксі № 228

Зелена гілка метрополітену

Станція метро "Червоний хутір" - станція метро "Сирець"

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91

Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18

Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Синя гілка метрополітену

Станція метро "Героїв Дніпра" - станція метро "Теремки"

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

Нагадаємо, з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

РБК-Україна писало, що в Києві з 17 березня посилили обмеження в зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.