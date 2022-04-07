Метро в Києві сьогодні працює в режимі перевезень: названо станції

Станом на 7 квітня в Києві метрополітен продовжує роботу в режимі перевезень. Потяги курсуватимуть з 07:30 до 19:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".
Так, поїзди курсуватимуть:
Пересадочні вузли "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту", а також "Золоті ворота" та "Театральна" - працюють.
"Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки.
Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година.
При цьому графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
У прес-центрі зазначають, що підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.
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