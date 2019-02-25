Метро у Києві сьогодні може змінити графік роботи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни можливі через проведення футбольного матчу в столиці

У Києві сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КП "Київський метрополітен".

Як зазначається, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у Києві 21 лютого з 21:00 до 22:00 кілька станцій метро змінило графік роботи у зв'язку з проведенням футбольного матчу. В цей день метро Києва працювало на одну годину довше.

Зазначимо, що київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи здобуло перемогу над грецьким "Олімпіакосом" і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи.

РБК-Україна писало, що київське "Динамо" дізналося суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи. За вихід до чвертьфіналу команда Олександра Хацкевича побореться з лондонським "Челсі". 14 березня матч відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський",