У метро Києві підірвали пітарду

Сьогодні, 6 березня, у вагоні метро на станції "Вокзальна" невідомі застосували петарду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресс-службу київського метрополітену.

Як зазначається, метро уже працює у звичайному режимі.

"Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна". Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові на станції метро "Площа Конституції" поліцейські виявили у чоловіка гранату. Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені 27 січня близько 22:30.

Силовики відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 26 січня в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина.