Метро в Києві закриватимуть на вхід: приготуйтеся до черги

Деякі станції Київського метрополітену закриватимуть на вхід, аби дотримуватися соціального дистанціювання. У метрополітені прогнозують, що з 1 червня пасажирів побільшає через відкриття приміського сполучення.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця столичного метрополітену Наталія Макогон.

"Вчора і Віталій Володимирович про це говорив, і ми про це заявляли, що з 25 травня у разі необхідності можуть бути обмеження на вхід до станції. Така практика застосовується при масових заходах, які неодноразово проходили в Києві, коли на станції може працювати замість трьох дверей на вхід двоє-одні двері для того, щоб розтягнути пасажиропотік", - повідомила вона.

Однак з 1 червня у метрополітені очікують напливу пасажирів.

"А 1 червня ми розуміємо, що буде збільшуватися пасажиропотік, бо поїде передмістя… Планується відкриття приміського сполучення. Тому ще раз нагадуємо, що можуть бути обмеження на вхід на деяких станціях", - сказала Макогон.

Вона додала, що ситуація моніториться у режимі реального часу, тому і станції, де знадобляться обмеження, будуть визначати у режимі реального часу.

Відповідаючи на уточнююче питання, скільки пасажир у випадку обмежень зможе простояти у черзі, у метрополітені зазначили, що зараз таких прорахунків немає.

"Поки що ведемо моніторинг", - сказала речниця.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попереджав, що в рамках адаптивного карантину у столичному метрополітені можуть обмежувати на вхід деякі станції.

Як писало РБК-Україна, київська влада вже попереджала, що в разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.