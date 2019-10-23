Метро Києва завтра працюватиме в особливому режимі

У Києві в ніч з 24 на 25 жовтня буде на годину продовжена робота метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що 24 жовтня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Копенгаген" (Данія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Зокрема, до початку і після закінчення футболу можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, в середу, 23 жовтня, у Києві на Харківському масиві заблоковано рух трамваїв через дорожньо-транспортну пригоду. Як відзначається, рух заблоковано через те, що один з автомобілів викинуло на трамвайні рейки.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві обмежать рух на вулиці Казимира Малевича.

Як повідомляється, на вулиці Казимира Малевича обмежать рух з 18:00 23 жовтня до 8:00 24 жовтня. В цей час там будуть виконуватися роботи по відновленню покриття після розриття.