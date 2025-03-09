В метро Киева погиб человек, "закрытые" станции возобновят работу завтра

Как проинформировали в администрации, станции "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор", которые ранее временно закрыли для входа пассажиров из-за падения человека на пути, начнут свою работу завтра, 10 марта - "в соответствии с установленным режимом работы".

Также в КГГА рассказали, что на месте инцидента продолжается работа следственно-оперативной группы.

"Сейчас известно, что пассажир погиб. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы", - говорится в заявлении администрации.

Между тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что спасатели уже деблокировали тело погибшего мужчины в столичной подземке, и подняли на платформу.

Также чрезвычайники предоставили некоторые детали относительно трагического случая, который произошел на станции "Вырлица".

"В 21:27 от работников киевского метрополитена поступило сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на рельсы под поезд упал человек. Чрезвычайники обнаружили тело мужчины под третьим вагоном, примерно в 70 метрах от платформы", - рассказали в ГСЧС.

Падение человека в метро Киева 9 марта и "закрытие" нескольких станций

Ранее сегодня вечером сообщалось, что в Киеве сразу три станции метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.

Тогда в КГВА объяснили, что движение поездов "зеленой линии" осуществлялось только на участке между станциями "Сырец" и "Харьковская".

Между тем станции "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" были временно закрыты.