У метро Києва з'являться табло зворотного відліку часу до прибуття поїздів

Питання фінансування буде вирішуватися спільно метрополітеном та КМДА

В киевском метрополитене появятся табло с обратным отсчетом времени до прибытия поездов. Соответсвующее решение было принято на заседании Киевсовета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За соответствующее решение проголосовали 73 депутата из 84.

"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило поручение осуществить все необходимые действия по установлению новых табло на станциях. Вопрос финансирования мероприятий будет решаться совместно метрополитеном и КГГА", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что реализация проекта потребует дополнительных расходов из городского бюджета.

"Объем средств, необходимый для реализации данной инициативы, будет определен после разработки проектно-сметной документации по установлению на станциях метро табло обратного отсчета времени до прибытия поезда", - отмечают в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров.

Также сообщалось, что в Киеве на станциях метрополитена начали работу банкоматы.