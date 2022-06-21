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Метро Харкова знову закриває станції на Салтівській гілці

Фото: логотип метрополітену (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові на Салтівській гілці метро знову закривають три станції для пасажирів. Рух буде призупинено між станціями "Академіка Барабашова" - "Героїв праці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського метрополітену.

"З технічних причин рух поїздів на ділянці від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено. Станції на вказаній ділянці тимчасово припиняють обслуговування пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Рух метро між станціями призупиняється на невизначений термін. Про відкриття станцій буде повідомлено додатково.

Варто відзначити, що на передодні в Офісі президента України закликали жителів Харкова по можливості вивезти дітей з міста і бути готовими до обстрілу.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське командування не припиняє спроби захоплення східної частини України. Окупанти планують знову наступати на Харків і знищити Слов'янськ.

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Харківметро