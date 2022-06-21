Метро Харкова знову закриває станції на Салтівській гілці

У Харкові на Салтівській гілці метро знову закривають три станції для пасажирів. Рух буде призупинено між станціями "Академіка Барабашова" - "Героїв праці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського метрополітену.

"З технічних причин рух поїздів на ділянці від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено. Станції на вказаній ділянці тимчасово припиняють обслуговування пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Рух метро між станціями призупиняється на невизначений термін. Про відкриття станцій буде повідомлено додатково.