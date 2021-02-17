Метро в Дніпрі добудують за кредити європейського банку

Кабінет міністрів України має намір завершити будівництво метрополітену в Дніпрі за кредити Європейського інвестиційного банку. Для цього треба внести зміни до фінансової угоди з ЄІБ.

"Сьогодні ми будемо розглядати рішення, яке теж стосується співпраці з Європейським інвестиційним банком. Ми повинні уповноважити міністра фінансів на підписання документа про внесення змін до фінансової угоди, яка дозволить завершити будівництво метрополітену в місті Дніпро", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві через пандемію COVID-19 будівництво метро на Виноградар може затягнутися на рік. Пандемія негативно позначилася на поставках імпортного устаткування і матеріалів. Уряд дозволив оплачувати авансом субпідрядникам до 95% вартості робіт на термін не більше 34 місяців, замість 24 місяців.

Також повідомлялося, що в Києві на станції метро "Вокзальна" побудують ще один вихід. Найпопулярнішою і найбільш завантаженою станцією метро в Києві є "Академмістечко".