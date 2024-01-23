Целью Путина является долгосрочная конфронтация с Западом, - спецслужбы Литвы

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Государственного совета по обороне, на котором главы разведки представили свои оценки в связи с угрозами в адрес Литвы и региона в краткосрочном и среднесрочном периоде.

После заседания Яунишкис оценил ситуацию во время пресс-конференции.

Планы Путина по Украине

По его словам, война России против Украины останется важнейшим фактором, который будет формировать повестку дня в вопросе безопасности региона.

Яунишкис добавил, что маловероятно, что в этом году российская агрессия, ее цели и стратегии изменятся, пожалуй, ситуация останется такой же, как и в прошлом году.

"Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или решения, какого-то желания со стороны Путина, его администрации в этом направлении", - сказал глава Департамента государственной безопасности Литвы.

Он также подчеркнул, что цель Путина - поражение Украины, "денацификация" и "демилитаризация", контроль над оккупированными территориями, но не только это.

Кремль готовится к долгосрочной конфронтации с Западом

По словам главы Департамента государственной безопасности, Россия готовится к долгосрочной конфронтации с Западом, у нее есть широкий спектр инструментов.

Яунишкис не исключает, что Кремль будет использовать эти инструменты для снижения помощи Украине, использовать информационные и кибернетические операции, ядерный шантаж, не исключены и инциденты на территориях стран НАТО.

Калининград - слабое место РФ

"Конечно, потенциальным рычагом давления остается нелегальная миграция у восточных границ НАТО, это может использовать как Россия, так и Беларусь", - комментировал глава спецслужбы.

Он также отметил возможность более активного давления Кремля в вопросах Калининградской области, поскольку считают Калининград своим слабым местом.

"И, конечно, мы можем предполагать возможную агрессивную риторику, именно из-за ситуации с Калининградской областью", - сказал Яунишкис.

Он также считает, что Россия, помимо прочего, будет пытаться побуждать и подключать к процессу глобальный антизападный настрой на юге и формировать коалицию. Однако, по словам главы спецслужбы, негативно на глобальную безопасность Литвы влияет не только Россия, но и конфликт на Центральном Востоке.

Возможна война России и стран НАТО

В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.

Адмирал Североатлантического Альянса после двухдневного заседания военного комитета в Брюсселе посоветовал людям готовиться к войне и дал рекомендации.

Немецкое издание Bild писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг Альянса. Отмечается, что военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией.