RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Целью была резиденция Путина? Появились подробности пожара в российском Сочи

Фото: появились подробности пожара в российском Сочи 20 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пожар резервуара в российском Сочи, произошедший 20 сентября, вероятно, из-за атаки дрона, мог и не быть его настоящей целью. БПЛА упал примерно в 25 км от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: местные Telegram-каналы, "Агентство. Новости", "Проект".

Несмотря на то, что представители российской власти не называли причину утреннего пожара в Сочи, в результате которого загорелся резервуар с топливом на нефтебазе "Роснефти", местные Telegram-каналы опубликовали фото обломков БПЛА, который, якобы, атаковал резервуар. В частности по данным Baza, судя по видео, перед взрывом был слышен характерный звук дрона.

При этом, как отмечает "Агентство. Новости", место падения дрона находится примерно в 25 км от официальной российского президента Владимира Путина "Бочаров Ручей". 

Как пишет "Проект", в резиденции "Бочаров ручей" построена копия кабинета Путина из подмосковной резиденции "Ново-Огарево".

"Рок дронов" над резиденциями Путина

В начале сентября неизвестный беспилотник якобы сбили возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Тверской области. Тогда дрон якобы уничтожили над селом Завидово в Тверской области. Населенный пункт расположен возле села Козлово, в районе которого находится государственная резиденция "Русь" главы Кремля.

В конце мая дрон уже падал недалеко от подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево и возле дома главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Еще раньше, в начале мая, БПЛА взорвались над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кремлевский кабинет Путина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутиндрониПожарСочи