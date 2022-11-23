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В "Метинвесте" заявили, что обязательно отстроят "Азовсталь"

Фото: Юрий Рыженков (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Война с Россией закончится освобождением всех украинских территорий, включая Крым, после чего в деоккупированном Мариуполе будут восстановлены все предприятия, в том числе завод "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью BBC.

"После деоккупации мы вернемся в Мариуполь и начнем восстанавливать предприятия. Конечно, мы не будем отстраивать старую промышленность в ее довоенном формате. Мы будем строить там новую промышленность - более современную и экологичную. Относительно финансирования этого восстановления - здесь мы ждем определенной помощи, например, от правительства и от репараций, которые мы получим от России", - отметил он.

По его охоте, Украине после победы потребуется план восстановления вроде Плана Маршалла, который разрабатывали для восстановления Европы после Второй мировой войны. Ведь в стране будет большое количество предприятий, нуждающихся в восстановлении.

"Очень досадно, что "Азовсталь" прославилась не небоскребами в Лондоне или крейсерами в Средиземном море, которые построили из производимой на нем стали. Комбинат стал известным на весь мир разрушенным. Я думаю, что и мариупольцы, и все мы разделяем ощущение, что "Азовсталь" - символ, который нам нужно восстановить", - подчеркнул Рыженков.

Как известно, в начале ноября стартовал проект "Возрождение Мариуполя". К реализации этого плана присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса - компании SCM и "Метинвест".

Напомним, бизнесмен Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что Мариуполь будет возрожден и что лично он не пожалеет на это ни сил, ни денег.

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МетинвестАзовсталь